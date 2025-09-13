14 септембра, 2025
Valter brani Kikindu: ,,Borio sam se za ovu državu. Sramota me je kad vidim šta blokaderi rade“

Miroslava Obadić02 mins

Valter Setorić, ratni vojni invalid iz Kikinde, bio je jedan od brojnih okupljenih građana koji su danas ispred Gradske kuće došli da mirnim putem iskažu nezadovoljstvo višemesečnim blokadama u Srbiji, da pokažu da žele mir, stabilnost, državu bez nasilja i agresije.

Valter Setorić, ratni vojni invalid iz Kikinde

-Ovde sam da podržim borbu protiv blokadera. Ovo su mirni protesti i došao sam da podržom našu državu. Ja sam ratni vojni invalid, borio sam se za ovu državu i sramota me je kad vidim šta blokaderi rade. Nasilno rušenje države ne dolazi u obzir-jasan je Valter.

I ovoga puta, ratni vojni veterani razvili su trobojku ispred Gradske kuće i pustili balone u istim bojama, a podrška nije izostala ni od bajkera, koji su skup ,,Građani protiv blokada“ propratili povremenim turiranjem motora. I Kikinđanin Slobodan Zarića nema dilemu da je svima dosta blokada i nasilja.

-Ovde sam da podržim Srbiju, već nam je svima dosta svega. Ne da je dojadilo, nego smo svi skrenuli. Želimo mir, da deca idu u školu, radnici da rade, a penzioneri da uživaju-kaže Slobodan.

Ovaj miran protest začinjen je pitama bundevarama koje su građanima delile žene iz kikindskih udruženja.

