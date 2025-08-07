Veliki uspeh plivača Alekse Kockara, zlatna medalja i novi državni rekord

Dominacija u bazenu i potvrda svetske klase – Aleksa Kockar, plivač Plivačkog kluba ,, Velika Kikinda”, zablistao je na nedavno održanom državnom prvenstvu, gde je u disciplini 50 metara leđno stigao do zlatne medalje i tako ispisao nove stranice srpskog plivanja postavivši nacionalni rekord. Ovim rezultatom Kockar je potvrdio izuzetnu formu ali i zvanično ispunio normu za nastup na Svetskom juniorskom prvenstvu, koje se uskoro održava u Bukurštu. Reč je o jednom od najprestižnijih takmičenja za plivače do 18 godina, gde će Aleksa imati priliku da snage odmeri sa vršnjacima iz celog sveta i još jednom pokaže da pripada samom vrhu evropskog i svetskog juniorskog plivanja.

„ Spremam se za Svetsko prvenstvo i svakodnevno treniram kako bih održao formu i usavršio tehniku. Konkurencija će biti veoma jaka – prvo se plivaju kvalifikacije, zatim polufinale i finale. Nadam se da ću uspeti da ostvarim dobar rezultat“, rekao nam je Aleksa.

Zahvaljujući predanom radu u bazenu, podršci trenera i porodice, ali i jasnoj sportskoj ambiciji, Kockar je postao jedan od najozbiljnijih talenata u domaćem plivanju.

„Plasirati se na Svetsko prvenstvo je zaista veliki uspeh. Kriterijumi su izuzetno strogi, a Aleksa je morao čak dva puta da obori državni rekord kako bi ispunio normu. On je tek treći plivač iz Kikinde, posle Borisa Stojanovića i Marice Stražmešter, kojem je to pošlo za rukom, što ovom rezultatu daje još veću težinu,“ dodao je trener Dragan Markovljev.

U znak priznanja za izvanredne rezultate, u Gradskoj kući organizovan je svečani prijem za Aleksu i njegovog trenera. Gradonačelnik Mladen Bogdan sa saradnicima čestitao im je na uloženom trudu, disciplini i uspesima koji su, kako je rekao, na ponos Kikinde.

„ Aleksa je državni rekorder i izborio je plasman na Svetsko prvenstvo, što je zaista velika stvar i fantastičan uspeh za kikindski sport. Iako je skroman i kaže da nema velika očekivanja, jer mu je ovo prvi nastup na takvom takmičenju, mi u njega iskreno verujemo i nadamo se odličnom rezultatu. Kao grad, želimo da svakome ko postigne ovako izuzetan uspeh ukažemo čast i poštovanje i time pokažemo koliko cenimo trud i posvećenost“ – izjavio je Bogdan.