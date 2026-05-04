Veternik koban za OFK Kikindu, Železničari izdominirali na Vašarištu

Gostovanje u Veterniku nije donelo bodove ekipi OFK Kikinde, koja je poražena od domaćeg istoimenog sastava. Utakmica je protekla u znaku inicijative domaćina, koji je uspeo da realizuje svoje prilike i stekne sigurnu prednost. Crveno beli pokušavali su da odgovore kroz nekoliko napada, ali bez konkretne završnice i promene rezultata na semaforu.

U komšijskom derbiju 25. kola Vojvođanske fudbalske lige istok, Crvena zvezda u Ruskom Selu bila je bolja od novokozaračke Slobode. Tim Kozare u Banatskom Velikom Selu poražen je od Napretka iz Česterega.

Prelazimo i na rezultate u Područnoj fudbalskoj ligi Zrenjanin. Mokrinski Delija poražen je kod Mladosti u Banatskom Despotovcu. Ništa bolje nije prošao ni nakovački Polet kod Jedinstva u Novom Bečeju. Vojvodina u Bašaidu slavila je minimalcem nad Omladincem iz Ravnog Topolovca, dok je susret Napretka iz Banatske Topole i Borca u Aleksandrovu završen podelom bodova.