(VIDEO) NEZAPAMĆENA SRAMOTA! MAJKE, SESTRE, ŽENE – A NA METI UVREDA TERORISTA BLOKADERA! DOKLE?

Ovo nije prvi put – sve je deo već viđenog scenarija!

Ovaj obrazac nije nov. U obojenim revolucijama, kriminalizacija policije i vojske je među prvim koracima.

Cilj?

Uništiti poverenje građana u institucije, prikazati službe bezbednosti kao „režimske batinaše„, izazvati sumnju, mržnju i haos.

Tada se stvara narativ u kojem više ne štite zakon i red, već tobože služe interesima vlasti protiv naroda. Na taj način pokušava se izazvati moralna kriza unutar samih redova policije i vojske – da se njihovi pripadnici postide svoje uloge.

Kriminalizacija policije i vojske, stubova svakog suverenog poretka, jedna je od ključnih taktika u obojenim revolucijama.

Cilj nije samo diskreditovati državne institucije, već ih i sistematski oslabiti u očima građana.

To je deo strateškog pristupa koji ima za cilj slabljenje institucionalne moći države kako bi se olakšao politički pritisak.

Sve to se upakuje u medijske i društvene kampanje koje ne biraju sredstva – pa ni to da udare na one koje svakodnevno, bez buke i pompe, nose uniformu i štite sve građane, bez izuzetka.

Već viđeno u svetu – sada i kod nas

Ovakvi scenariji nisu teorija – već praksa. Ukrajina 2014. (Majdan), Gruzija 2003, Belorusija 2020. – svi ti slučajevi prate isti obrazac: demonizacija policije, napadi na vojsku, pokušaji da se izazove unutrašnji slom sistema.

Žene u uniformi na meti – zašto baš one?

Poseban efekat ima targetiranje žena u uniformi – time se dodatno podiže emotivna temperatura u javnosti, jer se šalje poruka da čak i one koje bi trebalo da simbolizuju brigu i smirenost „služe represiji“.

Takve kampanje, vođene i kroz medije i društvene mreže, često targetiraju i žene u uniformi, čime se dodatno pojačava emotivni pritisak na javnost.

U Srbiji, vređanje i ometanje policajaca nije bezazleno – zakon jasno štiti službeno lice dok radi svoj posao.

Ako neko „samo“ dobacuje ili vređa, to se tretira kao prekršaj iz Zakona o javnom redu i miru i kažnjava se novčanom kaznom od 10.000 do 150.000 dinara ili zatvorom do 60 dana.

Ali ako uvrede prerastu u pretnje ili pokušaj da se policajka ometa u radu, tada nastupa Krivični zakonik – za ugrožavanje sigurnosti kazna ide do 3 godine zatvora, a za napad na službeno lice od 3 meseca do 5 godina, u težim slučajevima i više.

