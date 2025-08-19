(VIDEO) NEZAPAMĆENA SRAMOTA! MAJKE, SESTRE, ŽENE – A NA METI UVREDA TERORISTA BLOKADERA! DOKLE?

Foto: Screenshot
Dok policajke odgovorno rade svoj posao, blokaderi teroristi ne prestaju sa uvredama. Da li oni koji dobacuju zaboravljaju da su to nečije majke, sestre, ćerke, žene? Da li misle da je hrabrost u ponižavanju onih koji samo rade ono za šta su položile zakletvu?
Ovo nije prvi put – sve je deo već viđenog scenarija!
Ovaj obrazac nije nov. U obojenim revolucijama, kriminalizacija policije i vojske je među prvim koracima.
Cilj?
Uništiti poverenje građana u institucije, prikazati službe bezbednosti kao „režimske batinaše„, izazvati sumnju, mržnju i haos.
Tada se stvara narativ u kojem više ne štite zakon i red, već tobože služe interesima vlasti protiv naroda. Na taj način pokušava se izazvati moralna kriza unutar samih redova policije i vojske – da se njihovi pripadnici postide svoje uloge.
Kriminalizacija policije i vojske, stubova svakog suverenog poretka, jedna je od ključnih taktika u obojenim revolucijama.
Cilj nije samo diskreditovati državne institucije, već ih i sistematski oslabiti u očima građana.
To je deo strateškog pristupa koji ima za cilj slabljenje institucionalne moći države kako bi se olakšao politički pritisak.
Sve to se upakuje u medijske i društvene kampanje koje ne biraju sredstva – pa ni to da udare na one koje svakodnevno, bez buke i pompe, nose uniformu i štite sve građane, bez izuzetka.
Već viđeno u svetu – sada i kod nas
Ovakvi scenariji nisu teorija – već praksa. Ukrajina 2014. (Majdan), Gruzija 2003, Belorusija 2020. – svi ti slučajevi prate isti obrazac: demonizacija policije, napadi na vojsku, pokušaji da se izazove unutrašnji slom sistema.
Žene u uniformi na meti – zašto baš one?
Poseban efekat ima targetiranje žena u uniformi – time se dodatno podiže emotivna temperatura u javnosti, jer se šalje poruka da čak i one koje bi trebalo da simbolizuju brigu i smirenost „služe represiji“.
Takve kampanje, vođene i kroz medije i društvene mreže, često targetiraju i žene u uniformi, čime se dodatno pojačava emotivni pritisak na javnost.
U Srbiji, vređanje i ometanje policajaca nije bezazleno – zakon jasno štiti službeno lice dok radi svoj posao.
Ako neko „samo“ dobacuje ili vređa, to se tretira kao prekršaj iz Zakona o javnom redu i miru i kažnjava se novčanom kaznom od 10.000 do 150.000 dinara ili zatvorom do 60 dana.
Ali ako uvrede prerastu u pretnje ili pokušaj da se policajka ometa u radu, tada nastupa Krivični zakonik – za ugrožavanje sigurnosti kazna ide do 3 godine zatvora, a za napad na službeno lice od 3 meseca do 5 godina, u težim slučajevima i više.
