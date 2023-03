Voćari da urade tretman bakarnim preparatima

Nakon izuzetno toplih dana, usledio je nagli pad temperature. Ove vremenske oscilacije otvaraju pitanje kako će se odraziti na voće, naročito na koštičave vrste, kajsije i breskve, koje prve cvetaju i samim tim su i najosetljivije.

Naša sagovornica očekuje da prvo otopljenje dovede do cvetanja i to kajsija i breskvi. Čim voće procveta neophodan je i tretman protiv monilije. Nestabilno proleće u protekle tri godine dovelo je do toga da kajsija maltene da nije ni bilo u voćnjacima. Tamo gde ih je bilo rod je desetkovan.

Na teritoriji grada pod voćnjacima je između 500 i 600 hektara. Najzastupljenija je leska , a potom sledi jabuka i šljiva.