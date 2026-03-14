VŠSSOV u Kikindi u subotu 21. marta organizuje Dan otvorenih vrata

Budući studenti koji još uvek razmišljaju o izboru zanimanja imaće priliku da iz prve ruke saznaju kako izgleda studiranje u Visokoj školi strukovnih studija za obrazovanje vaspitača, jer ova obrazovna ustanova naredne subote, 21. marta od 13 do 14 časova organizuje Dan otvorenih vrata.

-„ Pozivam sve zainteresovane kandidate koji završavaju srednju školu i naravno, koji su možda u nekom prethodnom periodu završili ali se još uvek nisu odlučili šta će da studiraju da nas posete. 21. marta od 13 do 14 časova škola otvara svoja vrata za sve zainteresovane, da se upoznaju sa našim studijskim programom, organizacijom i radom same škole. Tog dana će ih dočekati nastavnički tim i predstavnici Studentskog parlamenta, jer mislim da najboljestudenti mogu da predstave kako radi i funkcioniše naša škola, a nastavnici su tu da daju detaljne informacije koje se tiču samog upisa, konkursa, broja studenata, dostupnosti informatičkog rada, biblioteke i vannastavnih aktivnosti,” navela je dr Angela Mesaroš Živkov, direktorica VŠSSOV u Kikindi.

U novoj školskoj godini planiran je upis 70 kandidata na osnovnim studijama na smeru strukovni vaspitač dece predškolskog uzrasta, 50 na drugom stepenu studija za smer master vaspitač 25 kandidata za novi studijski program – strukovni socijalni radnik.

-„ Ove godine upisujemo drugu generaciju na novom smeru, to jeste novina, s obzirom na to smo zaista jedinstveni što se tiče tog smera, mislim da za sada jako dobro teče, jer se još uvek upoznajemo i stavljamo bazu za taj program. Ono što bih ja izdvojila jeste saradnja sa institucijama koje su nam pomogle oko realizacije prakse, predstavljanja institucija koja rade u oblasti socijalne zaštite kao što je naš Centar za socijalnu zaštitu, Crveni krst, različita udruženja kako u Kikindi, tako i u Zrenjaninu, Novom Sadu i drugim manjim mestima odakle su studenti,” dodala je Mesaroš Živkov.