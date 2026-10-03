Vučić povukao crtu: „Škole i fakulteti neće biti odbori političkih stranaka! Ko neće da uči decu – kraj priče“

Aleksandar Vučić poručio je iz Arene da će, ukoliko bude predvodio buduću Vladu, insistirati na „redu i disciplini u skladu sa zakonom“ i da škole i fakulteti neće biti mesta političkog organizovanja.

Aleksandar Vučić poslao je sa Velikog skupa Ujedinjene Srbije jasnu poruku o obrazovanju, najavljujući da će, ukoliko dobije poverenje da predvodi buduću Vladu, insistirati na „redu i disciplini u skladu sa zakonom“ u školama i na fakultetima.

Vučić je poručio da obrazovne ustanove ne smeju da budu mesta političkog organizovanja, a zatim se direktno obratio profesorima.

„Ako dobijem vaše poverenje da postanem predsednik Vlade Srbije, zavešće se red i disciplina u skladu sa zakonom“, rekao je Vučić.

„Škole i fakulteti neće biti odbori političkih stranaka“

Vučić je zatim rekao da neće dozvoliti, kako je naveo, uništavanje obrazovnog sistema niti pretvaranje škola i fakulteta u mesta stranačkog delovanja.

„Neću dozvoliti da nam škole budu uništene i neću dozvoliti da nam škole i fakulteti budu opštinski odbori političkih stranaka“, rekao je.

Prema njegovim rečima, škole i fakulteti pripadaju svoj deci i studentima, bez obzira na politička opredeljenja.

„To su vredne ruke naših penzionera gradile za svu decu Srbije, a ne za određene političke opcije“, poručio je Vučić.

„Učite decu“

Na kraju ovog dela obraćanja Vučić se direktno obratio profesorima, najavljujući istovremeno i dalji rast njihovih primanja.

„Profesori, imate visoka primanja, imaćete još viša. Učite decu“, rekao je.

Potom je izneo jednu od najoštrijih poruka tokom ovog dela govora:

„Nećete da učite decu, nego hoćete da zloupotrebljavate decu da bi se bavila politikom – nećete više da obavljate taj posao. Kraj priče. Kraj priče.“

Velika ulaganja u vodovod i kanalizaciju

Pre nego što je govorio o obrazovanju, Vučić se osvrnuo i na probleme sa vodosnabdevanjem i poručio lokalnim vlastima da pripreme ozbiljne projekte, dok će država, kako je najavio, tražiti način da obezbedi novac.

„Uozbiljite se, uradite ozbiljne projekte. Znamo mi da vi nemate para. Naći ćemo mi novac, ali budite dovoljno ozbiljni“, rekao je. Posebno je upozorio na presušivanje bunara i probleme sa vodom u pojedinim delovima zemlje.

„Morate svojim građanima precizno i tačno da kažete šta je to što moramo da uložimo da rešimo problem. Presušuju bunari, neće ljudi imati vode“, rekao je.

Prema njegovim rečima, problem bi morao sistemski da se rešava u naredne tri do četiri godine.

„Moramo to da rešavamo u naredne tri, četiri godine da bi ljudi mogli stoku da prehranjuju, a neću ni da pričam da imamo mesta gde ljudi nemaju ni tehničku vodu“, rekao je.

Vučić je najavio i ulaganja u fekalnu i kišnu kanalizaciju, uz izgradnju puteva i drugu infrastrukturu.

„Kad put prođe kroz selo, pa daj da uradimo tu i kanalizaciju. Onda će da izgleda lepše nego Švajcarska, lepše nego Austrija. Lepa nam je Srbija, najlepša zemlja na svetu“, poručio je.

Foto, izvor: alo.rs

Autor: Svetlana Todorović