,,Zalazak u svitanju” potvrdio značaj Muzeja Žeravica u Novom Miloševu

Godišnji vremeplov Muzeja Žeravica u Novom Miloševu, 12. Zalazak u svitanju, protekao je u zanimljivim interaktivnim prezentacijama-vršidbom žita kao što se to činilo pre više od sto godina, obeležen je 105. rođendan najstarijeg traktora na svetu, organizovan je Foto-safari. I ove godine, najemotivniji deo manifestacije bio je u Muzeju Ranko Žeravica, u prisustvu njegove supruge Zagorke.

Posetioci svih generacija uživali su u Godišnjem vremeplovu Muzeja Žeravica u Novom Miloševu, 12. Zalasku u svitanju. Impozantna zbirka traktora oldajmera starih preko sto godina, ali i drugih starovremenskih mašina, ostali su sve bez daha. Bio je to pravi ,,Povratak u budućnost“, kao u poznatom filmu. Obeležen je i veliki rođendan najstarijeg traktora na svetu, američkog Hart Paara iz 19.20. godine. Svi posetioci imali su priliku da prisustvuju jedinstvenom događaju-vršidbi žita kao u neka stara vremena, pre više od 100 godina.

Novo Miloševo, Kikinda i Srbija, proslavljenog košarkaša i trenera Ranka Žeravicu nikada neće zaboraviti. Njemu u čast, porodica Žeravica je sopstvenim sredstvima, uz pomoć donacija, podigla muzej, kako bi se ovekovičio profesionalni rad i lik jednog od najvećih naših sportskih radnika. Rankova supruga Zagorka emotivnim rečima prisetila se svog životnog aputnika, ali i borbe da se muzej završi bez značajnije podrške lokalnih vlasti.

Za Čedomira Žeravicu, muzej podignut u Rankovu čast, iako mukotrpan posao, završen je kao što je i zamišljen, uz veliku nostalgiju i ljubav prema stricu. U prisustvu gostiju iz Mađarske, Rumunije Slovenije Bosne i Hercegovine i Srbije, organizovana je zanimljiva radionica-Foto-safari, kada su svi koji su želeli mogli da se oprobaju u pravljenju fotografija na stari način, razvijanjem filmova u komorama.

Novomiloševački Zalazak u svitanju pokazao je još jednom da prave vrednosti uvek opstaju. Uprkos svim poteškoćama, 12 godina duga manifestacija pokazala je upravo to. Bez velikog srca i rezultata u poslu, ni Muzej Ranko Žeravica posvećen ovom velikanu svetske košarke danas ne bi bio u Novom Miloševu.