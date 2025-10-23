Za vikend ćemo spavati sat vremena duže. Zimsko računanje vremena počinje u noći između subote i nedelje, 26. oktobra u tri sata ujutru pomeranjem kazaljki na časovnicima za jedan sat unazad.

Zimsko računanje vremena ove godine počinje u tri sata ujutru u nedelju, 26. oktobra. To znači da ćemo predstojećeg vikenda, u noći između subote i nedelje, pomeriti časovnike sat vremena unazad, a spavaćemo isto toliko duže. Ova promena, koja donosi više svetla u jutarnjim satima, a raniji mrak popodne, ove godine dogodiće se najranije u poslednjih jedanaest godina. Poslednji put kada smo sat pomerali na isti datum, bila je 2014. godina. Zimsko računanje vremena trajaće do poslednjeg vikenda u martu 2026. godine.

Primarna ideja uvođenja sezonskog računanja vremena bila je vezana za usklađivanje saobraćaja, komunikacija i poslovanja unutar rastućeg jedinstvenog tržišta. Evropski parlament je 2019. godine izglasao ukidanje sezonskog pomeranja sata, sa planom da se poslednja promena dogodi 2021. godine. Međutim, države članice nisu mogle da se dogovore oko ključnog pitanja – da li da trajno zadrže letnje ili zimsko vreme. Zbog izostanka dogovora, odluka o ukidanju pomeranja sata nije sprovedena i prema trenutno važećim direktivama EU, praksa će se nastaviti najmanje do 2026. godine. Inače, pomeranje kazaljki na časovniku kod nas, u nekadašnjoj Socijalističkoj Federativnoj Republici Jugoslaviji, uvedeno je 27. marta 1983. godine pomeranjem kazaljki za jedan sat unapred na letnje računanje vremena.