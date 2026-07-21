Teniseri Kikinde među osam najboljih ekipa u Srbiji

Seniorska ekipa Teniskog kluba Kikinda zauzela je sedmo mesto na Ekipnom prvenstvu Srbije, čime je ovogodišnju sezonu završila kao jedan od osam najboljih klubova u zemlji.

Kikinđani su bili jedan od dva predstavnika Vojvodine koja su izborila plasman u četvrtfinale nacionalnog prvenstva. U borbi za polufinale sastali su se sa Teniskom akademijom „Player Zone” iz Beograda, koja je pobedila rezultatom 4:1 u mečevima.

Boje Teniskog kluba Kikinda branili su Nikola Radišić, Nenad Trifunac, Uroš Ćirić, Marko Pekarević i Aleksa Borbelj. Sam plasman u završnicu ekipnog prvenstva predstavlja potvrdu dobrog rada kluba i uspešan rezultat u konkurenciji najboljih seniorskih ekipa u Srbiji.

Ovogodišnje Ekipno prvenstvo Srbije okupilo je najuspešnije klubove iz svih regiona zemlje, a igralo se po eliminacionom sistemu. Titulu državnog prvaka odbranio je Spartak iz Subotice, dok je Crvena Zvezda osvojila drugo mesto.