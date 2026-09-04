Darko Mladić: Sutra u podne komemoracija povodm smrti generala, sahrana u ponedeljak

Sutra u 12 časova u Domu Vojske Srbije biće održana komemoracija povodom smrti generala Ratka Mladića, sahrana će biti u ponedeljak, 7. septembra. Sahrana bivšeg komandanta Vojske Republike Srpske generala Ratka Mladića biće održana u ponedeljak, 7. septembra, na Topčiderskom groblju, izjavio je Darko Mladić, sin Ratka Mladića. Naveo je da će kovčeg sa telom generala Mladića biti izložen u crkvi Svetog Luke na Košutnjaku, od sedam časova ujutro do 12 časova i da oni koji žele da dođu da izraze saučešće porodici i počast generalu mogu to da urade u tom periodu, nakon čega će povorka krenuti ka Topčiderskom groblju, gde će biti održana sahrana oko13.30 ili 14 časova, u zavisnosti od toga koliko brzo će kolona stići.

Darko Mladić je na konferenciji za novinare u Press centru UNS-a naveo da će komemoracija generalu Mladiću biti održana sutra u 12 časova u Domu Vojske Srbije u Beogradu.

„Molim sve koji žele da dođu na sahranu generala Mladića da probaju da iskoriste sredstva javnog prevoza kako bi se izbegla saobraćajna gužva i kako bi, pošto očekujemo veliki broj ljudi, mogli da taj čin obavimo na način da svi koji žele da dođu mogu da prisustvuju; ja bih želeo da sahrana prođe mirno i dostojanstveno i da ne bude povod za sukobe i za prepucavanja, pozivam sve da se uzdrže od bilo kakvih provokacija,“ rekao je Darko Mladić.

On je dodao da je za njega najmučniji period bio je poslednjih dva meseca otprilike, kada je na moje oči ubijen moj otac. Znači, moj lični stav i stav porodice je da je izvršeno ubistvo generala Mladića u Haškom tribunalu, nesavesnim lečenjem i namernim davanjem prejakih opijata koji su ga na kraju doveli do smrti.

Foto, izvor: Tanjug (Oliver Bunić)