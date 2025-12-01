Do kraja nedelje meštani Mokrina dobijaju obnovljeni kolovoz

Radovi na rekonstrukciji nekategorisanog puta u Mokrinu ulaze u završnu fazu. Trenutno se postavlja sloj grebanog asfalta u nastavku ulica Ive Lole Ribara, Toze Markovića, Vašarištu, kao i na delu puta koji vodi prema Mokrinu iz pravca Kikinde i prema vrtiću. Investicija, čija je vrednost oko 990.000 dinara, ima za cilj ne samo poboljšanje kvaliteta kolovoza, već i povećanje bezbednosti vozača i stanovnika sela. Izvođači radova ističu da radovi napreduju prema planu i da se završetak deonice očekuje do kraja nedelje. Prezadovoljni su i meštani.

-„ Kad dođem kod tašte, nemam prilaza nikako. Zahvaljujući godpodinu Bogdanu, gradonačelniku Kikinde i gospodinu Ristiću, dobili smo šta smo dobili. Dobili smo put da imamo neki prilaz i da možemo da idemo tamo,” izjavio je Paja Udicki iz Mokrina.

Početak radova obišli su Goran Ristić, predsednik Saveta mesne zajednice Mokrin, Bojan Mikalački član Gradskog veća i gradonačelnik Kikinde Mladen Bogdan.

-„ Radovi se trenutno izvode u ulicama Ive Lole Ribara i Toze Markovića, na prilazu vrtiću, glavnom ulazu u Kikindu. Na Vašarištu, gde su radovi rađeni pre nekoliko godina, biće izvedena manja sanacija kako bi kolovoz bio stabilniji i izdržljiviji. Početkom naredne budžetske godine planirano je da se u proleće pristupi uređenju još dve ulice,” naveo je Goran Ristić, predsednik Saveta MZ Mokrin.

Završetak radova na ovoj deonici predstavlja značajan korak ka modernizaciji lokalne saobraćajne mreže, što će direktno olakšati svakodnevni život stanovnika.

-„ Zahvaljujući saradnji sa JP „Putevi Srbije“, obezbeđene su velike količine grebanog asfalta za nasipanje u gradu i okolnim selima. Meštani su dugo čekali ovu intervenciju, ali strpljenje se isplatilo, jer je realizacija zavisila od dolaska materijala. Danas su nam mnogi rekli da im urađeni radovi mnogo znače, što je i osnovni cilj – da doprinosimo boljim uslovima za život svih stanovnika, bez obzira na to da li žive u gradu ili selu,” istakao je gradonačelnik Bogdan.

Pored toga, stabilniji i uređen put doprinosi i boljoj povezanosti Mokrina sa okolnim naseljima, što može imati pozitivan uticaj na razvoj sela u narednim godinama.