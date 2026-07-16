Duško Petrov osvojio titulu prvaka Srbije i nastavio pobednički niz

Duško Petrov ostvario je još jedan veliki uspeh u sportskom streljaštvu, osvojivši prvo mesto u disciplini pištolj središnjeg paljenja na Prvenstvu Srbije, održanom 12. jula u Novom Sadu u organizaciji Streljačkog saveza Srbije.

Novom titulom Petrov je potvrdio odličnu formu i nastavio niz zapaženih rezultata u domaćim takmičenjima. Samo nekoliko nedelja ranije, na Finalu Kupa Streljačkog saveza Srbije, postavio je novi državni rekord u istoj disciplini, ostvarivši 584 kruga, čime je ispisao novu stranicu srpskog sportskog streljaštva.

Osvojena titula prvaka Srbije predstavlja još jednu potvrdu njegovog dugogodišnjeg rada, posvećenosti i kvaliteta, kao i kontinuiteta vrhunskih rezultata na nacionalnoj sceni.