Dva fatalna ishoda u četiri nezgode za jedan dan na području PU Kikinda

Tokom prethodnog dana na području koje pokriva Policijska uprava Kikinda dogodile su se četiri saobraćajne nezgode u kojima su povređene četiri osobe, a poginula su dva lica. Nezgoda sa fatalnim ishodima dogodila se na području Policijske stanice Senta. Policija ponovo apeluje na vozače da brzinu prilagode uslovima na putu, budući da je neprilagođena brzina jedan od najčešćih uzroka najtežih saobraćajnih nezgoda.

Tokom vikenda, od 4. do 6. septembra, na području PU Kikinda zabeležene su još dve saobraćajne nezgode, u kojima su dve osobe lakše povređene, dok je materijalna šteta procenjena na 504.000 dinara.

Policija je tokom vikend kontrole otkrila 224 saobraćajna prekršaja. Evidentirano je 114 slučajeva nekorišćenja sigurnosnog pojasa i 95 prekoračenja dozvoljene brzine. Iz saobraćaja je zbog alkohola ili psihoaktivnih supstanci isključeno devet vozača, dok su dvojica zadržana do 12 časova.

Na nivou Srbije tokom prethodne nedelje dogodile su se 724 saobraćajne nezgode, u kojima je poginulo 17, a povređeno 329 osoba. Na području PU Kikinda u istom periodu evidentirano je 11 nezgoda sa 12 povređenih.

Proteklih dana je povećan broj vozača dvotočkaša u saobraćajnim nezgodama, te se na njih naročito apeluje da koriste zaštitinu opremu, obezbede maksimalnu vidljivost i prilagode brzinu kako saobraćaju, tako i svom iskustvu i sposobnostima.