Dvodnevni program festivala Terra Viva u znaku filma, muzike i umetnosti

Atelje Terra u Kikindi biće domaćin 15. izdanja festivala Terra Viva, koji će biti održan 24. i 25. jula. Posetioce očekuje raznovrstan kulturno-umetnički program, a ovogodišnje izdanje obeležiće kikindske premijere dva filma posvećena Miroslavu Miki Antiću, sadržaji za najmlađe i koncertni program.

Festival počinje u petak, 24. jula, kada će od 21 čas biti prikazan film „Okovan u slobodi“, posvećen Miroslavu Miki Antiću, dok je nakon projekcije predviđen Terra Lounge uz nastup novosadskog DJ-a Slow Handa.

Drugog festivalskog dana, u subotu od 16.30 biće organizovan program TERRAKIDS+, namenjen deci, koji obuhvata predstavu Dečjeg pozorišta „Lane“, streličarstvo, tematsku potragu, kao i vajarsku, origami i arhitektonsku radionicu.

U večernjem terminu, od 20.30, publika će premijerno moći da pogleda film „Unutrašnji okeani“ autora Igora Antića. Muzički deo festivala počinje u 21 čas, kada će nastupiti bendovi Fullmoonfish, Elektroteplo i Auspuff Dolori, kao i DJ Daniil. Ovogodišnji koncertni program u potpunosti izvode ruski i ukrajinski muzičari koji trenutno žive i stvaraju u Srbiji.

Ulaz na sve festivalske sadržaje je besplatan.