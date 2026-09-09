„Gusle“ dobile akreditaciju Uneska za očuvanje nematerijalnog kulturnog nasleđa

U godini u kojoj obeležavaju 150 godina postojanja, kikindske „Gusle“ dobile su akreditaciju Uneska u oblasti očuvanja nematerijalnog kulturnog nasleđa. Time su se našle među 264 akreditovane nevladine organizacije iz celog sveta, dok su iz Srbije na toj listi svega dve organizacije.

Akreditacija „Guslama“ omogućava da učestvuju u međunarodnim procesima vezanim za očuvanje nematerijalne baštine, daju mišljenja i savete, ali i da kroz ICH NGO forum razvijaju novu međunarodnu saradnju. Istovremeno, društvo nastavlja rad na lokalnom kulturnom nasleđu, pa je već nominovano preskakanje vatre Lazarica, karakteristično za Kikindu, dok su u planu i nove nominacije zasnovane na istraživanjima Etnokampa.