Institucije udružene u borbi protiv nasilja nad ženama

Institucionalna saradnja od suštinskog je značaja u borbi protiv nasilja nad ženama, glavna je poruka pete sednice Saveta upravnog okruga gde je kampanja 16 dana aktivizma protiv nasilja nad ženama bila glavna tema razmatranja. Predstavnici nadležnih službi istakli su da nijedna institucija ne može samostalno da odgovori na složenost ovog problema a da samo usklađen rad može obezbediti pravovremenu i sveobuhvatnu zaštitu žrtava.

-„ Tokom svakodnevnog rada striktno se pridržavamo propisanih procedura usklađenih sa važećim zakonima. Našu posvećenost i kvalitet potvrđuje i nadležno ministarstvo svojim rešenjima i kontrolama. Odlično sarađujemo sa policijom, Centrom za socijalni rad i Centrom za podršku ženama,” – istakla je Svetlana Romakov, glavna sestra Opšte bolnice u Kikindi.

Naglašeno je da je rana identifikacija nasilja moguća ako sve službe međusobno komuniciraju, brzo i pravovremeno razmenjuju informacije i imaju definisane protokole saradnje.

-„ Najčešće se određuju dve vrste mera – udaljavanje nasilnika iz doma i zabrana bilo kakvog kontakta sa žrtvom, koje potom bivaju produžene na period od 30 dana. U većini slučajeva počinioci su muškarci, oko 80 odsto, dok žene čine preostalih 20 procenata. Žrtve su različitih starosnih dobi, a najčešće prijavljuju psihičko i fizičko nasilje. Ekonomskog nasilja ima sve manje, što ukazuje na to da su žene postale snažnije i spremnije da prijave nasilje kojem su izložene,” – navela je Milena Trajkovski, sekretar Osnovnog suda u Kikindi.

Dosledna primena zakona, koordinisani rad i stalno unapređivanje mehanizama pomoći mogu doprineti stvaranju društva u kojem je svaka žena zaštićena, a nasilje jasno prepoznato i sistemski sankcionisano.

-„ Ženama koje se suočavaju sa nasiljem želim da poručim da nisu same i da treba da potraže pomoć, jer država stoji iza njih i spremna je da reaguje. Jedino zajedničkim naporima možemo izgraditi okruženje u kojem će svako imati osećaj sigurnosti,” – izjavio je načelnik Severnobanatskog upravnog okruga Nebojša Jovanov.

Prema stitističkim podacima, Kikinda još uvek nije prepoznata kao lokalna samouprava sa povećanim obimom nasilja nad ženama, naveo je gradonačelnik Mladen Bogdan o eventualnom otvaranju Sigurne kuće.

-„ Ovakvi sastanci imaju veliki značaj, jer se slični izazovi pojavljuju u svim okruzima, pa je dragoceno čuti iskustva ljudi koji rade na terenu, kao i predloge za smanjenje broja slučajeva nasilja. Podjednako je važno da se razmotre najbolji načini za brzu reakciju i adekvatno zbrinjavanje žrtava. Kikinda već ima razvijenu i efikasnu međusektorsku saradnju – institucije su u stalnom kontaktu i odmah odgovaraju na svaki oblik nasilja. U periodu pred nama dodatno ćemo ojačati podršku onima koji se suočavaju sa ovim problemom kroz konkretne mere” – naglasio je gradonačelnik Mladen Bogdan.

Borba protiv nasilja nad ženama mora biti neprekidna i odlučna, je rod zajedničke odgovornosti zavisi koliko ćemo kao društvo biti spremni da zaštitimo svaku žrtvu.