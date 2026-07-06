Ivanjski venčići i ove godine čuvaju tradiciju na kikindskoj pijaci

Uoči Ivanjdana, na kikindskoj pijaci i ove godine mogu se pronaći ivanjsko cveće i ručno pleteni venčići, nezaobilazan deo jednog od najlepših letnjih praznika. Brojni sugrađani kupuju ih kako bi ih okačili na ulazna vrata svojih domova ili odneli na groblja, u skladu sa dugogodišnjim narodnim običajima.

Prema verovanjima, ivanjski venac, ispleten od poljskog i suvog, takozvanog „drhtavog” cveća, simbol je zdravlja, blagostanja i zaštite doma. Venčići se čuvaju tokom cele godine, sve do narednog Ivanjdana, kada ih zamenjuju novi.

—„ Moja ideja je da jedne godine bude organizovana radionica gde pletenje venaca mogu da pokažem deci”, rekao nam je Milan Vejin.

Prodavci koji godinama neguju ovu tradiciju kažu da su veštinu pletenja nasledili od svojih bližnjih. Iako se način života menja, interesovanje za ivanjske venčiće ne jenjava, a mnogi kupci i danas žele da sačuvaju običaje koje pamte iz detinjstva.

—„ Gotovo svaka kuća u gradu ima okačen ivanjski venac. Moja kćerka ih plete, svake godine sve brže, a naučila ju je majka”, podelio je Miloš Zivlak.

Ivanjdan je jedan od praznika u kojem se prepliću verska tradicija i narodni običaji. Upravo zahvaljujući ljudima koji ih iz godine u godinu čuvaju i prenose mlađim generacijama, ivanjski venčići i danas ostaju prepoznatljiv simbol ovog praznika.