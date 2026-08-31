Izložba „Kosmogonija igre“ Vladana Sibinovića u Muzeju Terra

U Salonu Muzeja Terra u Kikindi u subotu, 5. septembra u 14 časova, biće svečano otvorena izložba „Kosmogonija igre“ umetnika Vladana Sibinovića. Posetioci će imati priliku da vide slike rađene akrilom na platnu, nove kinetičke skulpture, kao i pastele koji će ovom prilikom prvi put biti predstavljeni publici. Izložba će biti otvorena do 10. oktobra.

Postavka predstavlja svojevrstan „Sibinov univerzum“, u kojem umetnik kroz motive prirode, putovanja, ljubavi, prijateljstva i sećanja na detinjstvo gradi prepoznatljiv svet između stvarnosti i mašte. Posebno mesto zauzimaju skulpture „Klikeri“, među kojima su novi radovi izvedeni u terakoti upravo u Kikindi, tokom umetnikovog boravka i rada u Centru Terra.