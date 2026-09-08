Mamutfest ove godine u znaku tri decenije od pronalaska Kike

Narodni muzej Kikinda i ove godine organizuje Mamutfest, tradicionalnu manifestaciju posvećenu kikindskoj mamutici Kiki. Ovogodišnji program biće održan 11. i 12. septembra, a posebno je simboličan jer se upravo 2026. navršava 30 godina od pronalaska Kike.

Festival je namenjen prvenstveno deci i porodicama, uz radionice, predstave, muziku, igre i gostovanja muzeja iz Srbije.

Program počinje u petak radionicom „Rođendanska čestitka za Kiku“, dok će tokom dana biti organizovana i „Muzejska potraga“ na stalnoj postavci, koncert hora „Čuperak“ i predstava za najmlađe. Subota donosi Bazar muzeja i ideja, uz učešće više gostujućih ustanova, među kojima su Muzej Krajine, Prirodnjački muzej u Beogradu, Galerija Matice srpske, Muzej Vojvodine i Centar za likovnu i primenjenu umetnost Terra. Na programu su i radionice streličarstva, kreativne radionice, koncert za bebe, lutkarska predstava „Drvoseča“ i plesna radionica.

Mamutfest se u Kikindi organizuje od 2007. godine kao svojevrsna rođendanska proslava Kike i način da se priča o jednom od najznačajnijih gradskih simbola približi novim generacijama. Tokom godina manifestacija je ugostila brojne kulturne i obrazovne institucije iz Srbije i regiona.

Kikina priča počela je 1996. godine, kada su njeni ostaci pronađeni u glinokopu fabrike „Toza Marković“. Stručnjaci su utvrdili da pripadaju stepskom mamutu, Mammuthus trogontherii, koji je živeo pre oko pola miliona godina. Originalni ostaci danas se čuvaju u Narodnom muzeju Kikinda, uz repliku mamuta u prirodnoj veličini.

Tri decenije posle pronalaska, Kika je od izuzetnog paleontološkog nalaza postala jedan od simbola Kikinde, a Mamutfest je način da se njena priča svake godine iznova prenese najmlađima, sada već generacijama dece koje su odrasle uz „rođendan“ najpoznatije Kikinđanke stare pola miliona godina.