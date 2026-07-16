Memorijalni noćni turnir „Vasa Marjanov Cita” okuplja mlade fudbalere u Iđošu

Fudbalski klub „Borac“ iz Iđoša u subotu, 18. jula, organizuje Memorijalni noćni turnir u malom fudbalu „Vasa Marjanov Cita“, koji će biti održan na stadionu na Bistrici. Početak turnira zakazan je za 20 časova.

Turnir je namenjen mlađim kategorijama, a na terenu će se nadmetati dečaci rođeni 2012. i 2013, 2014. i 2015. godine, kao i 2016. godište i mlađi. Utakmice će se igrati u formatu 5+1, što obećava dinamične i zanimljive susrete.

Pored sportskog dela programa, organizatori su pripremili i sadržaj za publiku. Cena ulaznice iznosi 50 dinara, dok će tokom finalne večeri biti organizovana tombola.

Memorijalni turnir nosi ime Vase Marjanova Cite i, pored takmičarskog karaktera, predstavlja priliku da se kroz sport neguje uspomena na čoveka kome je posvećen. Organizatori pozivaju sve ljubitelje fudbala da podrže mlade sportiste i svojim prisustvom doprinesu dobroj atmosferi.