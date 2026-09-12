Najava isključenja struje u Kikindi i Mokrinu

Zbog planiranih radova na električnoj mreži, u ponedeljak 14. septembra od 8 do 12 časova struje neće biti u ulici Vase Stajića u Mokrinu, od Đure Đakovića do Dositeja Obradovića, kao i u ulici Đure Đakovića, od Anđe Ranković do Vase Stajića.

Dan kasnije, u utorak 15. septembra, od 8 do 12 časova bez električne energije ostaće korisnici u ulici Svetog Save u Mokrinu, neparna strana, od Trga do ulice Đure Jakšića, zatim u Đure Jakšića od Svetog Save do Rade Trnića, Vase Stajića od Milana Malenčića do Đure Đakovića, kao i u delu ulice Anđe Ranković iz ulice Đure Jakšića.

Istog dana, u Kikindi će od 9 do 13 časova bez struje biti zgrade u Partizanskoj ulici, kućni brojevi 2, 2a, 2b, 2v, 2g, 2d, 2đ, 2e i 2ž, kao i objekti u ulici Jovana Jovanovića Zmaja na brojevima 200, 200a i 200b, 172, 172a, 172b i 172v, 158 i 158a. Bez električne energije ostaće i deo ulice Jovana Jovanovića Zmaja od Bašaidskog druma do broja 158, Josifa Pančića, parna strana od broja 2 do 6a i neparna strana od 1g do 7, Beogradska na brojevima 4, 4a, 6 i 6a, Radnička, Partizanska od Jovana Jovanovića Zmaja do kraja ulice, Sinđelićeva od Radničke do Danila Kosića, Toze Markovića od Radničke do broja 118, Braće Subotički od Radničke do broja 44, Karlovački drum, Bašaidski drum od Hemika do Miloša Ostojina, Njegoševa od Partizanske do Radničke i Miloša Ostojina od Bašaidskog druma do Mihajla Pupina.

U sredu 16. septembra, od 9 do 13 časova, bez struje će biti korisnici u ulicama Mihajla Bona, Dr Živka Bogdana, Sinđelićevom sokačetu, Danila Kosića i Partizanskom sokačetu, kao i u delu Sinđelićeve od ulice Danila Kosića do Miloša Velikog. Isključenje će obuhvatiti i Tozu Markovića od Vuka Karadžića do Mihajla Pupina, Kosovsku od Toze Markovića do Sinđelićeve, naselje i ulicu Veliki Bedem, Topolski put, naselje Blok 36, kao i Vuka Karadžića od Sinđelićeve do Njegoševe.

U četvrtak 17. septembra od 9 do 12 časova struje neće biti u ulici Miloša Velikog u Kikindi, od Generala Drapšina do Vašarišta, Njegoševoj od Vuka Karadžića do Miloša Velikog, Braće Bogaroški od Miloša Velikog do ulice Save Tekelije, Uglješe Terzina od Vuka Karadžića do Miloša Velikog, kao i u Toplani, Radničkom domu, Autobuskoj stanici, Opštinskom sudu i na Trgu srpskih dobrovoljaca, kućni broj 22.