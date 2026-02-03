Narodna kuhinja Crvenog krsta u Kikindi ponovo u funkciji – 550 građana svakodnevno će dobijati tople obroke

Sistem organizovane pripreme i distribucije obroka ponovo je stavljen u funkciju, čime je najugroženijim stanovnicima grada omogućena svakodnevna pomoć u vidu kuvanih obroka. Posebno značajno je to što je za potrebe rada Narodne kuhinje u funkciju stavljen prostor koji duže od dve decenije nije bio korišćen. Reč je o kuhinji u okviru MSK-a, koja je uz tehničko prilagođavanje i manja ulaganja osposobljena za masovnu pripremu hrane u skladu sa propisanim standardima. Tokom narednih 11 meseci, upravo će se na toj lokaciji odvijati svakodnevna priprema obroka, čime je obezbeđen kontinuitet rada i stabilnost čitavog sistema.

„Kompanija MSK je, nakon kratkih konsultacija sa Gradom i Crvenim krstom, pokazala veliko razumevanje i ustupila prostor svoje kuhinje koja nije bila u upotrebi skoro 20 godina. Kuhinja je zatečena u izuzetno dobrom stanju i, uz minimalna ulaganja, uspešno je prilagođena za nastavak rada Narodne kuhinje“, izjavio je gradonačelnik Kikinde, Mladen Bogdan.

„U saradnji sa gradonačelnikom i predstavnicima Crvenog krsta, preduzeli smo sve potrebne korake kako bi kuhinja što pre bila spremna za rad. Pojavili su se manji dodatni troškovi, ali su oni bili neznatni i uklopljeni u gradski budžet, tako da je ceo posao uspešno završen u predviđenom roku“, istakao je Mirko Latinović, v. d. direktora fabrike MSK Kikinda.

Prema rečima generalnog sekretara Crvenog krsta Srbije Ljubomira Miladinovića, ovakav vid saradnje ima širi značaj i prevazilazi lokalne okvire.

„Ovim se rešava dugogodišnji problem i uspostavlja trajno sistemsko rešenje za pripremu i distribuciju kuvane hrane za 550 korisnika na teritoriji Kikinde“, naglasio je Miladinović.

Opremanje kuhinje u fabričkom prostoru MSK-a pomogla je i kompanija Toza Marković. Pored 550 kuvanih obroka, za 435 porodica koje žive u okolnim selima obezbeđeni su lanč paketi.

„Zahvaljujući sredstvima iz gradskog budžeta u iznosu od 19 miliona dinara, uz podršku nadležnog ministarstva, nastavljamo aktivnosti tamo gde smo stali krajem avgusta“, izjavila je Danijela Bjeljac sekretarka CK Kikinda.

Mobilni distributivni punktovi ostaju na istim lokacijama – u ulicama Hajduk Veljkova, Rade Trnića i u Mikronaselju. Fiksni punkt za podelu obroka biće u prostorijama Crvenog krsta u Kikindi, dok će distribucija toplih obroka biti organizovana svakog radnog dana u periodu od 10 do 11 časova.