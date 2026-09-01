Nova školska godina donosi nešto drugačiji raspored za đake u Vojvodini

Školska 2026/2027. godina za učenike u Vojvodini donosi nešto raniji početak zimskog raspusta nego za njihove vršnjake u centralnoj Srbiji. Prvo polugodište za vojvođanske đake završava se 23. decembra 2026. godine, dok će učenici u ostatku Srbije nastavu pohađati do 30. decembra. Zimski raspust u Vojvodini trajaće od 24. decembra do 8. januara, a učenici se u školske klupe vraćaju 11. januara 2027. Nastava za učenike od prvog do sedmog razreda osnovne škole, kao i za učenike prvog, drugog i trećeg razreda srednje škole, završava se 11. juna.

Tokom školske godine predviđeno je pet raspusta. Jesenji će trajati od 11. do 13. novembra, Sretenjski od 15. do 19. februara, a prolećni od 30. aprila do 4. maja. Letnji raspust počinje 14. juna 2027. godine, dok su 26. i 29. mart predviđeni kao nenastavni dani. Učenike osmog razreda mala matura očekuje 14, 15. i 16. juna. Škole će u godišnje planove rada uvrstiti i jednodnevnu posetu specijalizovanoj izložbi „Ekspo 2027“, pri čemu će posete biti organizovane u periodu od 17. maja do 25. juna.