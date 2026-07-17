Novi ciklus rada u OFK Kikinda: Prvi koraci ka šampionatu

Fudbaleri OFK Kikinde započeli su sa pripremama za novu sezonu, a na prvoj prozivci trener Rade Medić okupio je ekipu sa jasnim ciljem – da se kroz kvalitetan rad, uigravanje i podmlađivanje sastava stvore temelji za uspešan nastup u predstojećem prvenstvu.

Početak letnjih priprema uvek je najzahtevniji deo za igrače i stručni štab. Pred njima su naporni treninzi, podizanje fizičke spreme i postepeni ulazak u takmičarski ritam, dok rukovodstvo kluba paralelno radi na kompletiranju igračkog kadra. Šef stručnog štaba OFK Kikinda Rade Medić ističe da je ovogodišnji plan usmeren ka afirmaciji mladih fudbalera iz klupske škole, uz oslanjanje na iskusne igrače koji dobro poznaju sredinu.

„Najteži deo priprema je sam početak, kako za igrače zbog fizičkih napora, tako i za upravu da bi obezbedila sve uslove za treniranje, a svakako i igrački kadar. Ideja kluba je da naredna godina bude za afirmaciju dece iz našeg pogona. Naravno, uz dovođenje igrača koji su već bili u Kikindi i kojima Kikinda kao klub znači nešto. Trenutno su u klub došli Stefan Kresoja, Stefan Kockar, Darko Knežević, Ognjen Čubrilo, Ognjen Đorić, Uroš Stojanov i Milorad Barbulov“, rekao je Medić.

Stručni štab će tokom pripremnog perioda posebnu pažnju posvetiti radu sa mlađim fudbalerima, koji će uz podršku iskusnijih saigrača imati priliku da se nametnu i izbore za mesto u prvom timu. Prve sedmice rada rezervisane su za sticanje neophodne fizičke baze, razvoj aerobne izdržljivosti i usavršavanje tehničko-taktičkih elemenata igre.

„Svaki početak priprema je težak za igrače, ali kao po ustaljenim principima, prvi dani su za sticanje snage, aerobne izdržljivosti i same tehnike igrača“, dodao je Medić.

U narednom periodu OFK Kikinda očekuju intenzivni treninzi i kontrolne utakmice kroz koje će stručni štab uigravati tim i iskristalisati sastav koji će spremno dočekati početak nove takmičarske sezone.

Foto, izvor: https://ofk-kikinda.com/