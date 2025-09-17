Obeležen Dan Sektora za vanredne situacije i slava svih vatrogasaca-spasilaca-Nesagoriva kupina

Povodom obeležavanja Dana Sektora za vanredne situacije i slave svih vatrogasaca-spasilaca-Nesagorive kupine, pripadnici Vatrogasno-spasilačkog bataljona Odeljenja za vanredne situacije u Kikindi organizovali su sečenje slavskog kolača i osvećenje svojih prostorija. Posao vatrogasca-spasioca donosi rizik za tuđ, ali i sopstveni život, a u prilog tome govori i činjenica da su od početka godine na području Severnobanatskog okruga imali 533 intervencije, od kojh su prevashodno bili požari. Usled suše sve je više požara, ove godine oko 40 odsto više nego prethodnih.

Dan i slava vatrogasaca-spasilaca održava se u svih 27 organizacionih jedinica u Srbiji. Neopalima ili nesagoriva kupina je relikvija hrišćanske i starozavetne tradicije, koja se čuva u istimenoj crkvi u sklopu Manastir Svete Katarine na Sinaju. Upriličeno je rezanje kolača u prostorijama kikindske Vatrogasne jedinice gde se svečano obeležava slava. Starešina Hrama Svetih Kozme i Damjana Boban Petrović presekao je slavski kolač zajedno sa svečarima i predstavnicima Gradske uprave.

U službi su spasavanja, ne samo ljudskih života, nego i životinja. Ovi hrabri momci pokazuju da su visoka moralna i duhovna načela njihova vodilja u radu, i tu su da pomognu kad je najteže.

Nakritičniji dani vatrogascima, u zavisnosti od situacija, uglavnom su letnji meseci, kada je mnogo požara na otvorenom prostoru. Ranijih godina događalo se da su kikindski vatrogasci-spasioci odlazili u inostranstvo, prevashodno u Grčku, ali i u druge države koje upute poziv za pomoć.

Vatrogascima-spasiocima oprema stiže od Grada Kikinde, ali i brojnim donacijama u vidu creva i mlaznica. Međutim, vatrogasnih vozila nikada nije dovoljno. Svake godine raspisuje se konkurs za prijem novih pripadnika Sektora za vanredne situacije. U Kikindi je zaposleno oko 45 vatrogasaca-spasilaca, a u okolnim mestima predviđeno je da ih bude 12 sa jednim komandirom.