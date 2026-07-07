Od 10. jula tretmani protiv komaraca, upozoravaju se pčelari

Na području Grada Kikinde u periodu od 10. do 25. jula biće sprovedeni tretmani suzbijanja komaraca sa zemlje i iz vazduha, u prvom terminu kada vremenski uslovi budu povoljni, saopštila je kompanija „Ciklonizacija Logistika”.

Kako se navodi u saopštenju, tretmani će biti obavljeni preparatima na bazi lambda-cihalotrina i deltametrina.

Izvođači radova upozoravaju pčelare da su ovi preparati toksični za pčele, zbog čega je neophodno da košnice zatvore ili izmeste najmanje pet kilometara od lokacija na kojima će biti vršeni tretmani.

Dejstvo preparata traje jedan dan, pa se pčelarima savetuje da blagovremeno preduzmu neophodne mere kako bi zaštitili pčelinja društva.