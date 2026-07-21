OFK Kikinda kompletira tim za novu sezonu uz osam pojačanja

OFK Kikinda polako ulazi u završnicu uvodnog dela priprema za novu sezonu, a tempo rada na treninzima ne opada. Pod vođstvom šefa stručnog štaba Radeta Medića akcenat je na podizanju fizičke spreme, ali i stvaranju prepoznatljive igre koja bi trebalo da donese rezultate u predstojećem prvenstvu.

U međuvremenu, roster je dodatno osvežen, pa je konkurencija u timu znatno jača. Redove OFK Kikinde pojačali su Uroš Stojanov, Strelan Krčegović, Darko Knežević, Luka Vujčić, Ognjen Đurić, Petar Torina, Ognjen Torina i Petar Ignjanović, koji će u narednoj sezoni nositi dres kikindskog kluba.

Stručni štab sada ima više opcija na raspolaganju, a predstojeći period poslužiće da se iskristališe idealna postava i uigraju sve linije tima. Pored svakodnevnih treninga, ekipu očekuju i kontrolne utakmice koje će biti pravi test dosadašnjeg rada i prilika da novi igrači što pre pronađu zajednički ritam sa saigračima.

U klubu veruju da će kvalitetan rad tokom pripremnog perioda biti čvrst temelj za uspešan ulazak u novu takmičarsku sezonu i ostvarenje zacrtanih ciljeva.

Foto, izvor: https://ofk-kikinda.com/