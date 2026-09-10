OFK Kikinda u Ravnom Topolovcu pred novim prvenstvenim izazovom

Fudbalere OFK Kikinde u nedelju očekuje gostovanje ekipi Omladinca u Ravnom Topolovcu. Iako je domaćin ovog proleća izborio plasman u viši rang, u kikindskom timu očekuju zahtevnu utakmicu protiv sastava sa brojnim iskusnim igračima.

Trener Rade Medić ističe da rezultat može da donese samo ozbiljan pristup tokom čitavog susreta. Kako navodi, nekoliko fudbalera Omladinca godinama nastupa na ovom nivou takmičenja, dok i stručni štab domaćina dobro poznaje ligu i njene zahteve.

— „Mi toj utakmici prilazimo jako ozbiljno jer znamo šta nas čeka. Pogotovo kvalitet njihove ekipe i trener, koji je dugi niz godina trener u ovom rangu, poznaje prilike, poznaje igrače i sve. Zna i on ko mu dolazi u goste, tako da, ja očekujem kao i za svaku utakmicu do sad i koja će biti, tvrda i neizvesna do kraja“, rekao je Medić.

Prema njegovim rečima, dosadašnji tok prvenstva pokazuje da u ligi nema lakih utakmica i da će se za svaki bod voditi velika borba.

— „Ko god mislio da će jednostavno zaraditi bilo kakav bod u ovom rangu ove godine taj će se prevariti. Ove godine je jako teška i zahtevna liga“, poručio je trener Kikinde.

Kikinđani zato u Ravni Topolovac odlaze sa oprezom i poštovanjem prema rivalu, ali i sa namerom da nastave borbu za prvenstvene bodove.

Izvor: OFK Kikinda⁠