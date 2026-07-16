Osam članova Karate kluba „Feniks” steklo viša karate zvanja, mladi takmičari na kampu u Apatinu

Članovi Karate kluba „Feniks“ ostvarili su zapažen uspeh na licenciranju i polaganju za majstorska i predmajstorska zvanja, koje je održano u okviru programa Karate saveza Vojvodine u Apatinu.

Majstorsko zvanje stekli su Ljiljana Sabo, Vuk Kresoja i Stefan Slavevski, dok su za braon pojas, odnosno predmajstorsko zvanje, uspešno položili Mateja Kosić, Nina Stojnić, Mia Vašalić, Jana Pantić i Teodora Ikić.

Pored polaganja i stručnog usavršavanja, u Apatinu se održava i sedmodnevni karate kamp namenjen perspektivnim takmičarima, na kojem učestvuju i članovi kikindskog kluba.

Boje Karate kluba „Feniks“ na kampu brane Ognjen Kamenović, Nataša Tatić, Selena i Jelena Kličić, Damjan Kala, Luka Radin i Milan Muidža, koji zajedno sa sportistima iz drugih klubova imaju priliku da usavršavaju tehniku, stiču nova iskustva i pripremaju se za predstojeća takmičenja.

Uspešno polaganje za viša zvanja i učešće na kampu predstavljaju potvrdu kontinuiranog rada Karate kluba „Feniks“, koji nastavlja da ulaže u stručno usavršavanje svojih članova i razvoj mladih takmičara.