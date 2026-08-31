Osam saobraćajnih nezgoda prošle nedelje na području PU Kikinda

Na području Policijske uprave Kikinda tokom prethodne nedelje dogodilo se osam saobraćajnih nezgoda, od kojih su se četiri desile tokom vikenda sa materijalnom štetom procenjenom na ukupno oko 230.000 dinara. Saobraćajna policija je u toku vikenda otkrila 142 prekršaja, među kojima 65 prekoračenja brzine i 18 slučajeva nekorišćenja sigurnosnog pojasa, dok je devet vozača isključeno iz saobraćaja zbog alkohola ili psihoaktivnih supstanci. Dvojica vozača zadržana su do 12 časova.



U istom periodu na putevima širom Srbije zabeleženo 667 nezgoda, u kojima je poginulo 14, a povređeno 367 osoba. Policija upozorava da je neprilagođena brzina jedan od vodećih uzroka najtežih saobraćajnih nezgoda i apeluje na vozače da brzinu prilagode uslovima na putu, naročito u naseljima i na mestima gde se očekuje veće prisustvo pešaka, dece i vozača dvotočkaša.