Otvoren konkurs za prijem kandidata iz građanstva na Kurs za podoficire

Ministarstvo odbrane i Vojska Srbije raspisali su danas javni konkurs za osposobljavanje kandidata iz građanstva na Kursu za podoficire, radi prijema u profesionalnu vojnu službu u svojstvu podoficira na neodređeno vreme.

Zainteresovani mladići i devojke mogu da konkurišu za 200 podoficirskih radnih mesta u Ministarstvu odbrane i Vojsci Srbije, u okviru sledećih rodova i službi: pešadije, artiljerije, oklopnih jedinica, artiljerijsko-raketnih jedinica za protivvazduhoplovna dejstva, inžinjerije, zatim službi telekomunikacija i vazdušnog osmatranja i javljanja, intendantske, sanitetske, saobraćajne i informatičke službe te više specijalnosti tehničke službe. Na konkurs se mogu prijaviti punoletni državljani Republike Srbije koji imaju najmanje četvorogodišnje srednje obrazovanje, koji su rođeni 1990. godine ili kasnije i koji su zdravstveno i psihofizički sposobni, bez obzira na to da li su odslužili vojni rok sa oružjem ili ne.