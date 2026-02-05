Plaćanje prve rate poreza na imovinu je do 18. februara

Rok za uplatu obaveze za prvi kvartal godišnjeg poreza na imovinu za ovu godinu, za poreske obveznike – fizička lica, preduzetnike i pravna lica ističe 18. februara.

Građani koji poseduju nekretnine ili zemlju dužni su da uplate akontaciju poreza na imovinu za poslednji kvartal prethodne godine.

Prema novom rešenju poreskih organa lokalne samouprave, ukoliko se utvrdi da je obaveza veća od iznosa već uplaćene akontacije, razliku je potrebno platiti u roku od 15 dana od dana dostavljanja rešenja.

Zakon o porezima na imovinu predviđa tromesečno plaćanje poreza, a uplate se vrše u roku od 45 dana od početka svakog kvartala. Konkretno, prva rata se uplaćuje do 14. februara, druga do 15. maja, treća do 14. avgusta, dok četvrta dospeva do 14. novembra.

Za kašnjenje u plaćanju propisana je kamata od 16,5 odsto, a pored zatezne kamate, neplaćanje može biti sankcionisano prekršajno – za fizička lica kazna iznosi 5.000 dinara.

Rok za uplatu prve rate poreza u 2026. pomeren je zbog državnog praznika Sretenje i obeležavanja Dana državnosti Srbije (15–17. februar).

Visina poreza zavisi od površine imanja i stope koju određuje lokalna samouprava, a njegovo plaćanje je zakonska obaveza svih vlasnika nekretnina u Srbiji.