Planirana isključenja struje u Bikaču i Kikindi

Zbog planiranih radova na mreži, pojedini potrošači u Bikaču i Kikindi privremeno će ostati bez električne energije 11. i 15. septembra.

U petak, 11. septembra, od 13 do 14 časova, struje neće biti u delu ulice Jovana Popovića u Bikaču, od centra prema kraju sela, odnosno na većim kućnim brojevima.

Znatno obimnija isključenja najavljena su za utorak, 15. septembar, od 9 do 13 časova u Kikindi. Bez električne energije biće zgrade u Partizanskoj broj 2, 2a, 2b, 2v, 2g, 2d, 2đ, 2e i 2ž, odnosno blokovi C1 i D1, kao i objekti u ulici Jovana Jovanovića Zmaja na brojevima 200, 200a i 200b, 172, 172a, 172b, 172v i 172g, te 158 i 158a. Isključenjem će biti obuhvaćen i deo Jovana Jovanovića Zmaja od Bašaidskog druma do broja 158.

Bez struje će u istom periodu biti i deo ulice Josifa Pančića, odnosno parni brojevi 2, 2a, 4, 4a, 6 i 6a i neparni 1g, 3, 5 i 7, kao i Beogradska na brojevima 4, 4a, 6 i 6a. Isključenje obuhvata i Radničku, Partizansku od Jovana Jovanovića Zmaja do kraja ulice prema banji, Sinđelićevu od Radničke do Danila Kosića, Toze Markovića od Radničke do broja 118, Braće Subotički od Radničke do broja 44 i Njegoševu od Partizanske do Radničke.

Napajanje će biti obustavljeno i na Karlovačkom drumu, Bašaidskom drumu od Hemika do Miloša Ostojina, kao i u ulici Miloša Ostojina od Bašaidskog druma do Mihajla Pupina.

U slučaju da planirani radovi budu završeni ranije, elektrodistribucija zadržava mogućnost da napajanje ponovo uspostavi pre predviđenog termina.