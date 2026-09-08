Planirana isključenja struje u Kikindi 10. i 11. septembra

Zbog planiranih radova na mreži, pojedini delovi Kikinde biće bez električne energije 10. i 11. septembra, od 9 do 12 časova.

U četvrtak, 10. septembra, struje neće biti u ulicama Ivana Jakšića, na potezu od Omladinske do Vojina Zirojevića, Sterije Popovića od sokačeta do Omladinske, Omladinskoj, Srbobranskoj na parnoj strani od broja 120 do 148, Sutjeskoj sa obe strane od Sterijinog sokačeta do broja 149, Kozaračkoj, Uroša Predića od Sutjeske do Ivana Gorana Kovačića, Vojina Zirojevića od Srbobranske do Rade Trnića, kao i u Ulici Ivana Gorana Kovačića.

U petak, 11. septembra, isključenje je planirano u ulicama Šumica, Miloševački drum, Bašaidski drum od početka do Miloša Ostojića, Svetosavskoj na kućnim brojevima 147, 149 i 151, mikronaselju Blok A1, Petefi Šandora na brojevima 2, 4, 6, 8, 10 i 12, Josifa Pančića 1, 1a, 16 i 1v, kao i Beogradskoj na brojevima 2, 2a, 2b, 2v, 2g, 3, 5, 7 i 9. Bez napajanja će biti i prodavnica Univerexport u mikronaselju i kiosk.

U slučaju ranijeg završetka radova, napajanje može biti uspostavljeno pre planiranog termina.