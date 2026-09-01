Počela je nova školska godina

Školska zvona danas su označila početak nove školske godine u Kikindi i okolnim mestima. Nastavu je započelo oko 4.500 učenika u 15 osnovnih i četiri srednje škole na teritoriji grada. Poseban dan bio je za 435 prvaka, koji su prvi put seli u školske klupe. Kako bi im početak školovanja bio lakši, lokalna samouprava je i ove godine obezbedila besplatne udžbenike, školski pribor i opremu za fizičko vaspitanje. Od ukupno 500 učenika, 62 čine prvaci u OŠ „Žarko Zrenjanin”.

Poseta predstavnika lokalne samouprave nastavljena je u Osnovnoj školi „Prvi oktobar“ u Bašaidu, gde je ove školske godine osnovno obrazovanje započelo 28 prvaka. U ovoj školi završena je i adaptacija prostora namenjenog boravku dece predškolskog uzrasta, koja će od naredne godine biti smeštena u okviru ove obrazovne ustanove. Premeštanjem predškolske grupe stvoriće se dodatni kapaciteti u bašaidskom vrtiću „Maslačak“, što bi trebalo da doprinese boljoj organizaciji rada i smeštaju većeg broja dece.