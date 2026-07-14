Fudbal: Počele pripreme na Gradskom stadionu, trener Medić obavio prozivku

OFK Kikinda otvorila je pripreme za novu sezonu u Vojvođanskoj ligi „Istok“, a prvu prozivku i trening predvodio je novi šef stručnog štaba Rade Medić. Sa jasnom ambicijom da ekipu vrati u vrh i izbriše utisak iz prethodne sezone, stručni štab okupio je igrače na startu letnjeg rada.

Na prvom treningu pojavilo se 16 fudbalera, među kojima i šest novih lica koja će pojačati konkurenciju u predstojećem prvenstvu. Dres OFK Kikinde u novoj sezoni nosiće Uroš Stojanov, Stefan Kockar, Stefan Kresoja, Darko Knežević, povratnik među stative Luka Ševo, kao i Ognjen Čubrilo.

Zbog opravdanih razloga na prvom okupljanju nisu bili Viktor Molnar i Albert Lekaj, dok se u narednim danima očekuje priključenje još nekoliko igrača koji bi trebalo da dodatno pojačaju roster.

Posebnu težinu početku priprema daje povratak Rada Medića na klupu kluba u kojem je ponikao.

– OFK Kikinda je moj matični klub i ovo je posao kojem sam težio dok sam radio u drugim vojvođanskim sredinama. Velika mi je čast što sam dobio priliku da vodim ovaj klub. Iako je prošle sezone ispao iz Srpske lige, OFK Kikinda nije izgubila svoj ponos – istakao je Medić.

Novi strateg naglašava da će okosnicu tima činiti igrači ponikli u klubu, uz nekoliko kvalitetnih fudbalera iz okruženja.

– Želimo da svi koji nose ovaj dres osećaju pripadnost klubu. Pred nama je sezona u kojoj moramo da vratimo stabilnost, podignemo nivo igre i popravimo utisak iz prošlog prvenstva. Ambicije su uvek najveće kada ste u OFK Kikindi – poručio je Medić.

U stručnom štabu nije bilo promena. Nebojša Đukić nastavlja posao pomoćnog trenera, Dragan Ćirić ostaje zadužen za rad sa golmanima, dok će fizičku pripremu ekipe voditi Branislav Stojanović.

Tokom pripremnog perioda OFK Kikinda odigraće pet kontrolnih utakmica. Prvi test zakazan je za 25. jul protiv Poleta iz Nakova, četiri dana kasnije rival će biti juniori Spartaka iz Subotice, 1. avgusta sledi duel sa Budućnošću iz Gložana, 8. avgusta protivnik će biti OFK Gradnulica, dok će generalna proba pred početak prvenstva biti odigrana 15. avgusta protiv Zadrugara iz Lazareva. Pred OFK Kikindom je novi početak. Sa osveženim igračkim kadrom, povratnikom na klupi i jasno postavljenim ciljevima, Kikinđani ulaze u sezonu sa željom da se vrate u sam vrh vojvođanskog fudbala i ponovo izgrade pobednički identitet.

Foto, izvor: https://ofk-kikinda.com/