Rukometaši Kikinde novu sezonu dočekuju sa znatno izmenjenim i podmlađenim sastavom, a takmičiće se u jedinstvenoj Super B ligi sa 16 klubova iz cele Srbije. Prvi meč „plavi“ igraju u subotu od 19 časova u hali „Jezero“, protiv Metalca iz Valjeva.
U klubu ističu da je ekipa motivisana i željna dokazivanja, dok će za potpuno uigravanje novog sastava biti potrebno vreme. Dugoročniji cilj ostaje povratak u ARKUS ligu, a podršku klubu i ove sezone pruža Grad Kikinda.
Podmlađena ekipa MRK „Kikinda Grindex“ spremna za novu sezonu u Super B ligi
Rukometaši Kikinde novu sezonu dočekuju sa znatno izmenjenim i podmlađenim sastavom, a takmičiće se u jedinstvenoj Super B ligi sa 16 klubova iz cele Srbije. Prvi meč „plavi“ igraju u subotu od 19 časova u hali „Jezero“, protiv Metalca iz Valjeva.