Policija apeluje na vozače da poštuju ograničenja i prilagode brzinu

Na području PU Kikinda tokom prethodnog dana nije bilo saobraćajnih nezgoda. U Srbiji je, prema zvaničnim podacima, registrovano 99 saobraćajnih nezgoda u kojima je povređeno 38 učesnika.

S obzirom na poboljšane vremenske uslove i predstojeći vikend, kada se očekuje intenzivniji saobraćaj van gradskog područja, policija apeluje na vozače da poštuju ograničenja brzine i prilagode vožnju uslovima vidljivosti i drugim saobraćajnim okolnostima. Posebnu pažnju treba obratiti na prolazak državnog puta kroz naselja, kao i u blizini pešačkih prelaza i škola, kako bi se zaštitile ranjive kategorije učesnika u saobraćaju – pešaci i deca.

Od početka godine, policijski službenici u kontrolama saobraćaja vozilima bez spoljnog obeležja – presretačima, otkrili su blizu 4.500 prekršaja, uključujući 140 slučajeva nasilničke vožnje i drugih najtežih prekršaja za koje je predviđena najstroža sankcija.

Iako pojačane kontrole i preventivne aktivnosti imaju za cilj da ovakva ponašanja svedu na minimum, bezbednost u saobraćaju počinje ličnom odgovornošću svakog vozača. „Poštujte ograničenja, prilagodite brzinu i čuvajte svoj i tuđe živote,” dodaje se u saopštenju MUP-a.