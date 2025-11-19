Povremeni prekidi u vodosnabdevanju 20. novembra

Zbog planiranih radova na vodovodnoj mreži, sutra, 20. novembra, doći će do privremenog isključenja vode od 8 do 13 časova.

Bez vode će, u navedenom terminu, biti korisnici u ulici Vojvode Putnika u Kikindi – od ugla Dimitrija Tucovića do Branka Radičevića. iz JP ,,Kikinda” mole građane da blagovremeno obezbede potrebne količine vode za osnovne potrebe u periodu prekida vodosnabdevanja.

Ekipe JP ,,Kikinda” biće na terenu tokom celog trajanja intervencije, a normalizacija isporuke vode očekuje se odmah po zavrsetku radova.

Ukoliko vremenski uslovi ne dozvole nesmetano izvođenje, radovi na mreži biće odloženi i realizovani narednog dana.