Poznat kompletan program ovogodišnjih „Dana ludaje“ u Kikindi

Kikinda će od 17. do 20. septembra biti domaćin 41. „Dana ludaje“, koji i ove godine donose četiri dana raznovrsnih sadržaja za sve generacije. Posetioce očekuju tradicionalna takmičenja, gastronomski i kulturni programi, izložbe, sportska nadmetanja, sadržaji za najmlađe i večernji koncerti.

Centralni događaj ostaje nadmetanje uzgajivača za najtežu i najdužu ludaju, dok će program biti raspoređen na Gradskom trgu i brojnim drugim lokacijama širom Kikinde. Donosimo pregled događaja koji će obeležiti sva četiri dana ovogodišnje manifestacije.