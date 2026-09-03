Predsednik danas u poseti Severnobanatskom okrugu

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić danas će posetiti Severnobanatski okrug, gde će obići više preduzeća, poljoprivredno gazdinstvo, vinariju i udruženje građana, saopštila je Služba za saradnju sa medijima predsednika Republike. Tokom posete, Vučić će obići preduzeće Artis 1973 u Ruskom Selu, a potom i Javno preduzeće Adica u Adi. Predsednik Srbije posetiće i poljoprivredno gazdinstvo Petrović i Vinariju Čoka u Čoki, nakon čega je predviđen obilazak Udruženja obolelih od multiple skleroze u Novom Kneževcu. U okviru posete Severnobanatskom okrugu, Vučić će obići i porodicu Kavai u Trešnjevcu, u opštini Kanjiža. Poseta je deo obilaska Banata, tokom kojeg će predsednik Srbije razgovarati sa građanima i predstavnicima lokalnih samouprava i privrede i upoznati se sa projektima i uslovima života u ovom delu Srbije.

Foto: Tanjug