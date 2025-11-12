Predškolska ustanova „Dragoljub Udicki” obučava decu za vanredne situacije

U želji da mališanima na vreme približi značaj bezbednog ponašanja, Predškolska ustanova „Dragoljub Udicki” realizuje edukativni projekat „Evakuacija dece u slučaju vremenskih nepogoda”. Ovaj program, jedinstven u Srbiji, osmišljen je tako da deci od jedne do šest godina pruži osnovna znanja o tome kako da se zaštite i pravilno reaguju kada dođe do iznenadnih promena vremena.
-„ Najviše mi se dopalo kada smo bili u vatrogasnom kamionu, videla sam vozača,nešto za gašenje i vode,” rekla nam je jedna od najmlađih učesnica pokazne vežbe.
U pokaznoj vežbi učestvovalo je 195 dece i tridesetak zaposlenih.
-„ Možemo da se pohvalimo da jesmo prva predškolska ustanova u Srbiji koja je počela da se bavi ovakvom vrtsom programa, zajedno sa Crvenim krstom, vatrogascima i pripadnicima MUP-a. Najveći izazov su nam bila dečica od jedne godine, međutim oni su nekako najozbiljnije shvatili to jer smo ipak napravili situaciju da je u objektu ostao neko, deca se uče da idu u paru i to je jako važno, da nikako ne trče jer i tada može biti ugrožena njihova bezbednost,” objasnila je Kristina Drljić, v.d. direktora PU „Dragoljub Udicki”.
Ovim projektom pokazuje se da učenje o bezbednosti ne mora da bude zastrašujuće, već može da se predstavi kroz igru, druženje i zajedničke aktivnosti.
-„ Ako kažemo da je prva pomoć osnov kulture svakog čoveka i ovo je svakako znanje koje svaki čovek mora da zna šta da radi u situacijama elementarne nepogode. Pokaznom vežbom u najkraćem predstavili smo evakuaciju dece iz vrtića ali ujedno deca se edukuju time što se upoznaju sa reagovanjem vatrogasne ejdinice koja radi evakuaciju kao i prihvatom i brigom o ljudima od strane Crvenog krsta” zaključila je Danijela Bjeljac sekretarka Crvenog krsta Kikinda.
Kroz projekat „Evakuacija dece u slučaju vremenskih nepogoda”, kikindski vrtić pokazuje koliko je važno da se najmlađi već u ranom detinjstvu upoznaju sa pravilima koja čuvaju život i zdravlje – jer svaka stečena veština danas može značiti sigurnost sutra.