Predškolska ustanova „Dragoljub Udicki” obučava decu za vanredne situacije

U želji da mališanima na vreme približi značaj bezbednog ponašanja, Predškolska ustanova „Dragoljub Udicki” realizuje edukativni projekat „Evakuacija dece u slučaju vremenskih nepogoda”. Ovaj program, jedinstven u Srbiji, osmišljen je tako da deci od jedne do šest godina pruži osnovna znanja o tome kako da se zaštite i pravilno reaguju kada dođe do iznenadnih promena vremena.

-„ Najviše mi se dopalo kada smo bili u vatrogasnom kamionu, videla sam vozača,nešto za gašenje i vode,” rekla nam je jedna od najmlađih učesnica pokazne vežbe.

U pokaznoj vežbi učestvovalo je 195 dece i tridesetak zaposlenih.

-„ Možemo da se pohvalimo da jesmo prva predškolska ustanova u Srbiji koja je počela da se bavi ovakvom vrtsom programa, zajedno sa Crvenim krstom, vatrogascima i pripadnicima MUP-a. Najveći izazov su nam bila dečica od jedne godine, međutim oni su nekako najozbiljnije shvatili to jer smo ipak napravili situaciju da je u objektu ostao neko, deca se uče da idu u paru i to je jako važno, da nikako ne trče jer i tada može biti ugrožena njihova bezbednost,” objasnila je Kristina Drljić, v.d. direktora PU „Dragoljub Udicki”.