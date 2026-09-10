Predstavnici Grada obišli FCC deponiju u Kikindi

Odbornici Skupštine grada Kikinde i predstavnici Sekretarijata za zaštitu životne sredine, poljoprivredu i ruralni razvoj posetili su 8. septembra sanitarnu deponiju neopasnog otpada FCC Kikinda, kako bi se na licu mesta upoznali sa funkcionisanjem postrojenja i načinom upravljanja otpadom.

Tokom obilaska predstavljeni su različiti segmenti rada kompleksa, među kojima su telo deponije i hala za sekundarnu separaciju otpada. Predstavnici kompanije govorili su o postupcima koji se primenjuju tokom prijema, obrade i odlaganja otpada, organizaciji rada, kao i aktivnostima FCC-a na području Kikinde.

Poseta je bila prilika i za razgovor o pitanjima koja se odnose na rad deponije i njen značaj za grad. Odbornici i predstavnici Sekretarijata mogli su da postave pitanja i neposredno sagledaju stanje na lokaciji, što je posebno značajno imajući u vidu da Grad Kikinda učestvuje kao partner u zajedničkom ulaganju.

Iz kompanije FCC Kikinda poručili su da će i ubuduće nastojati da predstavnicima Grada i lokalnoj zajednici omoguće pristup informacijama o funkcionisanju postrojenja i nastave komunikaciju o pitanjima upravljanja otpadom.