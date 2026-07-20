„Samba kafa” osvojila tron kikindskog 3×3 turnira

Po završetku sjajnih duela pred ispunjenim tribinama, spuštena je zavesa na tradicionalni 3×3 turnir u organizaciji Sportskog saveza Kikinde. Šampionski pehar i nagrada od 150.000 dinara pripali su ekipi „Samba kafa” iz Vrbasa, koja je u finalu savladala novosadski „Biks agro”. Treće mesto osvojio je domaći sastav „Tjuning mobil 3×3”, koji je uz bronzu inkasirao i 30.000 dinara, dok je drugoplasirani tim iz Novog Sada nagrađen sa 70.000 dinara. Atmosfera na terenu i tribinama još jednom je opravdala renome jednog od najjačih regionalnih basket turnira.

-„ Bilo je fenomenalno, šta da kažem. Trudili smo se, borili smo se, bez i jednog poraza smo završili ovaj turnir, lepa organizacija, lepo suđenje, sve je bilo kako treba. Želeo bih da se zahvalim svim ekipama što su se odazvale ovom turniru, gradu Kikindi, sportskom savezu i protivničkoj ekipi u pruženom finalu. Očekuje nas još dosta nastupa do kraja avgusta, a nadamo se da će biti još trofeja,” izjavio je Nemanja Orlović, član pobedničke ekipe.

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Atraktivne poteze nisu prikazali samo seniori, već i najmlađi basketaši. U konkurenciji pionira do pobedničkog pehara stigla je ekipa „Trojkaši”, dok su među kadetima primat preuzeli igrači tima „Voša 2”. Priznanje za najboljeg šutera za tri poena ostalo je u rukama domaćina.

-„ Veliku zahvalnost dugujemo Gradu Kikindi, koji je i ove godine podržao organizaciju turnira. Upravo ta podrška obavezuje nas da naredne godine napravimo još kvalitetniju manifestaciju. Već sada mogu da najavim novitete – uz postojeće kategorije, od sledeće godine uvrstićemo i juniorsku konkurenciju, a prvi put priliku da se takmiče dobiće i devojčice, jer želimo da 3×3 basket približimo svim generacijama i učinimo ga dostupnim svima,“ nadovezala se Jelena Čudanov, predsednica Sportskog saveza grada Kikinde.