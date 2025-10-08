Šesti „Škembe fest“ dokazao da su hrana i druženje najbolja kombinacija

Manifestacija posvećena jednom od najpoznatijih jela srpske kuhinje, škembe čorbi, i ove godine privukla je pažnju gurmana iz cele Srbije i regiona. Na šestom „Škembe festu“, održanom na Starog jezera, ekipe su se nadmetale u pripremi ove omiljene poslastice, nastojeći da osvoje titulu najboljeg kuvara škembe čorbe. Ta titula i ove godine pripala je sugrađanki Brankici Miškov, predsednici Udruženja muliple skleroze Kikinda.

-„ Ni prošle godine nismo išli na pobedu, ne idemo ni ove, idemo na inkluziju i na naše pojavljivajne sa ostalim građanstvom, da se vidi da smo mi tu i da možemo da učestvujemo u svemu. Tajnu za najukusnije škembiće vam neću otkriti, iskreno nikad ih nisam jela, čak ni prošle godine, jer dok sam stigla do svog kotlića svi su nestali, valjda ću ove godine probati,” rekla nam je ovogodišnja pobednica.

-„ Ne znamo još tu tajnu, pošto prvi put to radi kod nas se pravi čorba de burte i na belo se radi, i mnogo bude bistrija. Uglavnom isti su dodaci – so, šargarepa, celer, zelen i tako. Za one koji ne znaju šta su škembići su trbuh od goveda. To se lepo očisti sa krečom i sodom bikarbonom, onda se to obari dobro i onda se izreza i kuva. Uz dobru rakiju, još je ukusnije, ” dodao je Saša Filipov iz Rumunije.

Šesti Škembe fest poneo je i tutulu međunarodnog gastro takmičenja jer je na jednom mestu okupio 30 ekipa iz Rumunije, Mađarske Hrvatske i BIH.

-„Učesnici znaju, svako ima svoju tajnu ili standare kuvanja, neko dodaje kim, neko papriku, korenasto povrće, svako kuva na svoj način…žiri je takođe međunarodni i on će odlučiti koje je najbolje. Nisam znao da skuvam škembiće, a voleo sam da ih jedem. I onda sam došao na ideju hajde da organizujemo takmičenje pa ko pobedi, tamo ćemo jesti. I od te moje ideje nastala je cela organizacija,” izjavio je Milorad Šibul, organizator Škembe festa.