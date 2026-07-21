SUBOS i Srpski ratni veterani Kikinda dodeljuju tri stipendije

Kikindsko udruženje Srpski ratni veterani raspisalo je poziv za dodelu tri učeničke i studentske stipendije za školsku 2026/2027. godinu, namenjene članovima udruženja, u okviru programa koji realizuje Savez udruženja boraca Srbije (SUBOS).

Prijave se podnose od 1. jula do 1. septembra 2026. godine, isključivo elektronskim putem na adresu kikindskiratniveterani@gmail.com, sa naznakom da su namenjene Komisiji za dodelu učeničkih i studentskih stipendija i humanitarne pomoći.

Pravo da konkurišu imaju socijalno ugroženi borci, članovi njihovih porodica i porodice poginulih boraca, pod uslovima propisanim kriterijumima SUBOS-a. Prednost pri izboru imaju kandidati bez jednog ili oba roditelja, osobe sa invaliditetom, učenici i studenti iz porodica slabijeg materijalnog stanja, kao i oni sa boljim uspehom u školovanju i osvojenim nagradama na republičkim i međunarodnim takmičenjima.

Stipendije se odobravaju do završetka tekućeg nivoa školovanja, a korisnici su u obavezi da na kraju svake školske godine dostave dokaz o uspešno završenoj godini. Reč je o bespovratnim stipendijama, čiji će iznos za svaku školsku godinu utvrditi Upravni odbor Saveza udruženja boraca Srbije.