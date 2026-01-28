Svečana akademija u čast Svetog Save – poruka o znanju i duhovnosti

Povodom obeležavanja Savindana, praznika koji zauzima posebno mesto u duhovnom, kulturnom i obrazovnom životu srpskog naroda, u Narodnom pozorištu održana je svečana akademija u organizaciji Srpske pravoslavne crkvene opštine Kikinda i Gradske uprave. Program je bio osmišljen kao spoj umetnosti, znanja i duhovnosti, sa ciljem da se ukaže na značaj ličnosti i dela Svetog Save, prvog srpskog arhiepiskopa, utemeljivača Srpske pravoslavne crkve i velikog prosvetitelja. Svečanost je upotpunjena dodelom nagrada najuspešnijim učenicima osnovnih i srednjih škola, koji su se istakli na literarnom i likovnom konkursu inspirisanom likom i delom Svetog Save. Anđela Batanski, učenica trećeg razreda Gimnazije ,,Dušan Vasiljev” jedna je od nagrađenih.

„ Odlučila sam da o Svetom Savi govorim kroz video-formu, u kojoj posebnu atmosferu stvaraju pažljivo odabrani zvučni efekti. Umesto klasičnog literarnog rada, želela sam da uradim nešto kreativnije, što je na kraju i nagrađeno specijalnim priznanjem. Smatram da učenici, naročito mi gimnazijalci, imaju dobro znanje o značaju Savindana, a za to je u velikoj meri zaslužan naš razredni starešina Branislav Jesić, koji nas je pripremao za konkurs i pružio sve neophodne smernice“, navela je Anđela.

Obeležavanje Savindana i ove godine, po četvrti put okupilo je predstavnike Crkve i grada na svečanoj akademiji, koja je već četvrti put organizovana kao zajednički poduhvat, sa željom da se istakne značaj duhovnog nasleđa i vrednosti koje povezuju naš narod.