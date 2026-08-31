Takmičenje u Mokrinu u znaku vatrogasnih veština i zajedništva

U Mokrinu je održano vatrogasno takmičenje na kojem je učestvovala 21 ekipa dobrovoljnih vatrogasnih društava iz više mesta u Srbiji, kao i gosti iz Rumunije i Hrvatske. Posebnu pažnju privukao je veliki broj najmlađih učesnika, a Aleks Nađ iz DVD Sajan istakao je da upravo u tome vidi budućnost dobrovoljnog vatrogastva, naročito u vremenu sve češćih požara i izazovnijih klimatskih uslova.



Domaćin susreta, Radovan Petković iz DVD Mokrin, naglasio je da ovakva okupljanja nisu važna samo zbog nadmetanja, već i zbog razmene iskustava, druženja i toga da na kraju pobedi drugarstvo.



Podršku učesnicima pružio je i gradonačelnik Kikinde Mladen Bogdan, koji je podsetio na značaj dobrovoljnih vatrogasaca u vanrednim situacijama i njihovo angažovanje tokom velikih požara ovog leta, uključujući i pomoć na Deliblatskoj peščari. Istakao je i da ovakva takmičenja imaju važnu ulogu u tome da deca od malih nogu upoznaju vrednosti odgovornosti, hrabrosti i dobrovoljnog rada.