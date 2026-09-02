Treća izložba pasa mešanca „Stray dog show” održaće se u subotu 5. septembra

Ljubitelje pasa i životinja ove subote očekuje jedno lepo druženje na otvorenom. Treća po redu izložba pasa mešanaca „Stray dog show” biće održana 5. septembra, sa početkom u 10 časova, na poligonu pored Prihvatilišta za pse. Biće to prilika da naši četvoronožni prijatelji pokažu svoju posebnost, ali i da se još jednom podsetimo koliko ljubavi, radosti i vernosti mogu da unesu u naš svakodnevni život.

Sa posetiocima izložbe družiće se i članovi Konjičkog kluba „Banat“, ali i gosti iznenađenja iz Novog Sada. Da izložbe pasa mešanaca, koje organizuje Javno preduzeće „Kikinda“, imaju pozitivan efekat, potvrđuju i podaci o udomljavanju pasa. Tokom prošle godine udomljeno je 96 pasa, dok je ove godine, do sada, novi dom pronašlo njih 65.